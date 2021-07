Riciclo vecchi strofinacci: 20 idee utili e creative da non perdere! (Di venerdì 16 luglio 2021) Riciclo strofinacci: non potete immaginare quanti sono gli oggetti per la casa che si possono realizzare riciclando in maniera creativa gli strofinacci di cucina che non utilizziamo più. Le idee sono davvero tante: porta pane, tovaglie, coperture per cuscini. Ma vediamo insieme le proposte che abbiamo scelto per voi 1. Rivestire barattoli di vetro o di latta Potrete usare dei vecchi strofinacci per creare nuovi porta fiori o porta oggetti e se ci sono macchie brutte da vedere potete coprirle con tocchi di colore a tempera. fonte immagine 2. Portaposate ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 16 luglio 2021): non potete immaginare quanti sono gli oggetti per la casa che si possono realizzare riciclando in maniera creativa glidi cucina che nonzziamo più. Lesono davvero tante: porta pane, tovaglie, coperture per cuscini. Ma vediamo insieme le proposte che abbiamo scelto per voi 1. Rivestire barattoli di vetro o di latta Potrete usare deiper creare nuovi porta fiori o porta oggetti e se ci sono macchie brutte da vedere potete coprirle con tocchi di colore a tempera. fonte immagine 2. Portaposate ...

