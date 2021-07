Renato Zero senza mezzi termini “Mi chiedono di …” (Di venerdì 16 luglio 2021) Renato Zero è uno degli artisti italiani più amati ed apprezzati non solo nel nostro Paese ma nel mondo intero. Numerosi sono i suoi brani di grande successo ma spesso si è trovato al centro dell’attenzione mediatica anche per altri motivi. Nello specifico si è spesso parlato e discusso della sua vita privata e in particolar modo del suo orientamento sessuale e della sua presunta omosessualità. Un argomento sul quale l’artista non è mai voluto intervenire in prima persona fino a qualche tempo fa quando nel corso di una lunga intervista ha parlato liberamente di quello che è il proprio orientamento sessuale. Renato Zero ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 16 luglio 2021)è uno degli artisti italiani più amati ed apprezzati non solo nel nostro Paese ma nel mondo intero. Numerosi sono i suoi brani di grande successo ma spesso si è trovato al centro dell’attenzione mediatica anche per altri motivi. Nello specifico si è spesso parlato e discusso della sua vita privata e in particolar modo del suo orientamento sessuale e della sua presunta omosessualità. Un argomento sul quale l’artista non è mai voluto intervenire in prima persona fino a qualche tempo fa quando nel corso di una lunga intervista ha parlato liberamente di quello che è il proprio orientamento sessuale....

Alessan07633755 : Il triangolo di Renato zero con seline di mezzo #LoveIsInTheAir - Il_Vitruviano : @MoniShantiRani @ctoniarch @paolomadron Ma poi chi dovrebbero impressionare, i giovani che guardano Netflix e Youtu… - an12frnc : RT @Cinguetterai: Per sempre ?? Raffaella Carrà e Renato Zero in “Cercami” #araccontarecominciatu #RaffaellaCarrà - biciofab : RT @tv_ascolti: #AscoltiTV ???? Giovedì 15 Luglio La replica di #ARaccontareCominciaTu con l'intervista di Raffaella Carrà a Renato Zero ha… - emabrue : Ascolti tv analisi 15 luglio: la chicca Sogno Azzurro fa il botto in access. Poi Andreozzi e Gerini passano al coma… -