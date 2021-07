Raffaella Carrà: a Madrid una piazza e lei intitolata (Di venerdì 16 luglio 2021) Raffaella Carrà era molto apprezzata anche in Spagna, tanto che a Madrid sorgerà “Plaza Raffaella Carrà”. Dopo la proposta del gruppo municipale Más Madrid, il Comune di Madrid ha infatti approvato l’idea di intitolare la piazza all’amatissima artista, scomparsa lo scorso 5 luglio. Dopo la morte di Raffaella Carrà, un dolore si è diffuso nei cuori di chiunque. La Carrà è stata davvero molte cose: cantante, attrice, showgirl Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 luglio 2021)era molto apprezzata anche in Spagna, tanto che asorgerà “Plaza”. Dopo la proposta del gruppo municipale Más, il Comune diha infatti approvato l’idea di intitolare laall’amatissima artista, scomparsa lo scorso 5 luglio. Dopo la morte di, un dolore si è diffuso nei cuori di chiunque. Laè stata davvero molte cose: cantante, attrice, showgirl Articolo completo: dal blog SoloDonna

chetempochefa : È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. - Agenzia_Ansa : La giunta comunale di Madrid ha approvato la proposta di dedicare una piazza della capitale spagnola a Raffaella Ca… - HuffPostItalia : Madrid dedica una piazza a Raffaella Carrà - glooit : Loretta Goggi: “Raffaella Carrà era una sex symbol, io considerata una patata lessa” leggi su Gloo… - PacoD2K : RT @chetempochefa: È ufficiale: a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà, in onore della sua lotta per la libertà. https://… -