Po-Po-Po Po-Po Po

(Di sabato 17 luglio 2021) Alle autorità che volevano vietare alla Nazionale il giro sull’autobus scoperto, pare che Chiellini abbia detto: «se non ci fate festeggiare coi tifosi finisce che a Draghi gli portiamo la coppa sì, ma quella del nonno». Io non ci credo, come non credo che il Prefetto di Roma abbia provato a bloccarli: così fosse non sarebbe stato avvistato intento a tergere i cristalli del bus di cui sopra, né tantomeno si sarebbe visto il Capo della Polizia controllarne la pressione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.