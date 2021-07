Paura a Latina | scoppia l’incendio nel capannone di un’azienda

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 luglio 2021) Momenti diquesta mattina aquando intorno alle 10 i Vigili del Fuoco sono interventi per domare le fiamme sviluppatesi all’interno di undidedita al recupero e riciclaggio di rifiuti elettronici.e l’intervento dei Vigili del Fuocoè avvenuto in via Capograssa a seguito di una segnalazione. Sul posto, la squadra antincendio aziendale ha provveduto a chiamare il 115 e ad attuare le prime misure necessarie per contenere le fiamme. L’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per domare...