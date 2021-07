Medico 'no vax' voleva il Green pass senza vaccino. A un'addetta: 'Ti pago 100 euro' (Di venerdì 16 luglio 2021) voleva il certificato anche senza aver fatto il vaccino , e ha provato a ottenerlo offrendo 100 euro ad un'impiegata del Punto Vaccinale. Accade a Godega di Sant'Urbano (), dove un Medico no vax di un'... Leggi su leggo (Di venerdì 16 luglio 2021)il certificato ancheaver fatto il, e ha provato a ottenerlo offrendo 100ad un'impiegata del Punto Vaccinale. Accade a Godega di Sant'Urbano (), dove unno vax di un'...

