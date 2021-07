La morte di Libero De Rienzo | disposta l’autopsia sul corpo dell’attore La procura di Roma apre un fascicolo di indagine

(Di venerdì 16 luglio 2021) È morto a 44 anni l’attore e registaDe. È stato trovato senza vita nella sua casa di, in zona Madonna del Riposo. Stando a quanto si apprende, sarebbe stato stroncato da un infarto. Ma intanto i magistrati hanno aperto und’per il reato dicome conseguenza di altro reato. L’ipotesi degli investigatori è che il regista avesse consumato della droga. Si tratta però ancora solo di una supposizione da confermare. Per questo sono stati disposti una serie di accertamenti dal magistrato Francesco Minisci, che coordina il procedimento. Per cominciare, ...

La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulladell'attore , trovato senza vita nel suo appartamento a Roma in zona Madonna del Riposo, ipotizzando il reato dicome conseguenza di altro delitto , che si configura nei casi diper droga . Il procedimento è coordinato dal sostituto procuratore Francesco Minisci. COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE ...Tra i tanti messaggi di cordoglio per laDe Rienzo , l'attore napoletano stroncato da un infarto a 44 anni , anche quelli di molti colleghi e amici. 'E adesso chissà cosa si diranno lassù' scrive su Twitter Paolo Siani , ...Sul ritrovamento del corpo senza vita di Libero De Rienzo la Procura di Roma ha aperto un'indagine contro ignoti per "morte come ...La procura di Roma ha aperto un fascicolo, con ipotesi di reato “morte come conseguenza di altro reato”, in relazione al decesso dell’attore e regista napoletano Libero De Rienzo, 44 anni, ritrovato ...