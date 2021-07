Inter, domani in campo contro il Lugano: match in onda su InterTV (Di venerdì 16 luglio 2021) domani prima uscita per l’Inter di Simone Inzaghi È vigilia per l’Inter di Simone Inzaghi che domani debutterà sulla panchina nerazzurra nel test amichevole contro il Lugano. Il match contro la compagine svizzera, diventata ormai un appuntamento fisso dell’estate, sarà trasmesso su InterTV: calcio di inizio alle ore 20:45. Dopo la compagine svizzera, nuovo test in programma per mercoledì 21 luglio alla Pinetina contro la Pro Vercelli, come riportato dal Corriere dello Sport, mentre per il giorno dopo è prevista la ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 16 luglio 2021)prima uscita per l’di Simone Inzaghi È vigilia per l’di Simone Inzaghi chedebutterà sulla panchina nerazzurra nel test amichevoleil. Illa compagine svizzera, diventata ormai un appuntamento fisso dell’estate, sarà trasmesso suTV: calcio di inizio alle ore 20:45. Dopo la compagine svizzera, nuovo test in programma per mercoledì 21 luglio alla Pinetinala Pro Vercelli, come riportato dal Corriere dello Sport, mentre per il giorno dopo è prevista la ...

