F1 Gp Silverstone 2021 | pole di Hamilton davanti a Verstappen

(Di venerdì 16 luglio 2021) Si accende subito la sfida trasul circuito die nelle inedite qualifiche del venerdì è il pilota inglese della Mercedes a far subito capire di essere a casa. La primaposition del nuovo format della Sprint Qualyfing Race se la aggiudica Lewis, una positizione di grande vantaggio per la mini-gara da 100 chilometri del sabato. Secondo, a soli 75 millesimi, l’olandese della Red Bull e leader del mondiale Max.Terzo posto per la Mercedes di Valtteri Bottasa un ottimo Charles Leclerc (Ferrari). Quinta la Red ...

un piccolo grande riscatto questo miglior tempo nella qualifica diper Lewis Hamilton. Dopo i successi di Max Verstappen nelle ultime gare, l'inglese voleva dare un colpo d'ala per la Mercedes, interrompere la striscia del rivale. Quella di oggi non è ...Quanto agli spettatori, asono previste 350.000 presenze complessive nel week - end e l'entusiasmo è palpabile già il venerdì giorno in cui per la Formula 1 le tribune sono quasi sempre ...Il primo impatto sul futuro è stata la monoposto presentata a Silverstone, modello che dovrebbe indicare più o meno le fattezze delle vetture del prossimo anno e che, siamo sicuri, rispetto al ...La Nazionale ha sconfitto l'Inghilterra di fronte al suo pubblico nella finale di Euro 2020, proprio come fece Sebastian Vettel tre anni fa con la Rossa nel GP di Gran Bretagna. E se domenica la Rossa ...