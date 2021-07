Covid e variante Delta, un morto a Marsala (Di venerdì 16 luglio 2021) TRAPANI (ITALPRESS) – E’ morto, all’ospedale di Marsala, un sessantenne positivo alla variante Delta del Covid. L’uomo soffriva anche di altre patologie. Nello stesso ospedale è ricoverato anche un altro paziente contagiato dalla variante Delta che non versa in gravi condizioni. (ITALPRESS). il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 16 luglio 2021) TRAPANI (ITALPRESS) – E’, all’ospedale di, un sessantenne positivo alladel. L’uomo soffriva anche di altre patologie. Nello stesso ospedale è ricoverato anche un altro paziente contagiato dallache non versa in gravi condizioni. (ITALPRESS). il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

