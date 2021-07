Covid | chef Tomei | ‘green pass potrebbe servire a non farci richiudere' **

(Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “Se può dare da pensare dal punto di vista dei diritti e della libertà, il greenpuò essere utile per la guerra al virus, così come le vaccinazioni stesse”. Questa l'opinione di Cristianosull'introduzione del certificato verde quale requisito per accedere nei ristoranti. Secondo lodell'Imbuto di Lucca, “ciò che sta succedendo in Europa preoccupa - dice all'Adnkronos - il virus è ‘intelligente' e si adatta per distruggere il lavoro dei vaccini. Bisogna dunque andare avanti con la medicina e con le certificazioni ‘mirate' che possonoanche a non...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Covid chef

Il Tempo

...modo per avere un controllo più scientifico sul". Antonello Colonna, parlando con l'Adnkronos, si dichiara favorevole all'introduzione del green pass per andare al ristorante. Secondo lo, ......modo per avere un controllo più scientifico sul". Antonello Colonna, parlando con l'Adnkronos, si dichiara favorevole all'introduzione del green pass per andare al ristorante. Secondo lo, ...perché è un modo per avere un controllo più scientifico sul Covid”. Antonello Colonna, parlando con l’Adnkronos, si dichiara favorevole all’introduzione del green pass per andare al ristorante.La stagione estiva sta facendo crescere numerose offerte di lavoro, specialmente a seguito delle normative stringenti per la pulizia e sanificazione portate dal Covid-19.