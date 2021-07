Comune Roma: dal 2017 registrate -41% presenze in campi autorizzati (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – A Roma i gruppi di popolazione Rom sono in continuo calo dal 2017 non solo nei grandi campi autorizzati, ma anche negli insediamenti informali. Dai 4.503 residenti del 2017 si arriva a dicembre 2020 a 2.652 presenze. In poco meno di 4 anni, dunque, le persone uscite dai campi autorizzati sono state 1.851 pari ad un calo del 41,1%. Forte diminuzione di presenze anche nei micro insediamenti abusivi e nelle aree golenali dove si registra un calo del 34,9%. Sulla base delle rilevazioni della Polizia Locale Ufficio SPE, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 luglio 2021)– Ai gruppi di popolazione Rom sono in continuo calo dalnon solo nei grandi, ma anche negli insediamenti informali. Dai 4.503 residenti delsi arriva a dicembre 2020 a 2.652. In poco meno di 4 anni, dunque, le persone uscite daisono state 1.851 pari ad un calo del 41,1%. Forte diminuzione dianche nei micro insediamenti abusivi e nelle aree golenali dove si registra un calo del 34,9%. Sulla base delle rilevazioni della Polizia Locale Ufficio SPE, ...

Ultime Notizie dalla rete : Comune Roma Emergenza rifiuti, la spunta Virginia Raggi nella guerra fratricida. Discarica a Magliano Romano Non esistono 'aree bianche', idonee alla realizzazione di discariche nel territorio del Comune di Roma. Questo emerge dalla cartografie della Città Metropolitana di Roma, presentate ieri al tavolo tecnico convocato dal Ministero della Transizione Ecologica, a cui hanno partecipato anche ...

Roma, Federazione Artisti Lazio: "Serve grande progetto culturale" Teatro di Roma, Teatro dell'Opera, Auditorium Parco della Musica) e gli operatori della città; ... Notte Bianca, Il Carnevale); aprire tavoli di co - programmazione e co - progettazione tra Comune, ...

Comune Roma: dal 2017 registrate -41% presenze in campi autorizzati - RomaDailyNews RomaDailyNews Viterbo: Il sindaco Arena sulla questione rifiuti L'impianto nel Comune di Viterbo è rimasto l'unico invaso attivo su tutto il territorio regionale, chiederò pertanto al prefetto di Roma un intervento per verificare la possibile riapertura delle ...

Emergenza rifiuti, Viterbo fa muro contro le 500 tonnellate al giorno in arrivo da Roma "L'impianto nel comune di Viterbo è rimasto l'unico invaso attivo su tutto il territorio regionale - spiega il primo cittafino, Giovanni Maria Arena- chiederò pertanto al prefetto di Roma un ...

