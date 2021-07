Cgil Roma-Lazio: Roma Metropolitane a rischio chiusura, Raggi deve rimuovere Lemmetti (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – “Quello che avevamo denunciato da quando è cominciata l’assurda vicenda di Roma Metropolitane, e ribadito con forza nella discussione al consiglio comunale nell’ottobre del 2019, si sta puntualmente consumando”. Così in un comunicato la Cgil e la Filt Cgil di Roma e del Lazio. “La superficialità e la distrazione politica come filosofia dell’agire pubblico stanno portando inevitabilmente alla chiusura di Roma Metropolitane. Dall’altro giorno è stata ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 luglio 2021)– “Quello che avevamo denunciato da quando è cominciata l’assurda vicenda di, e ribadito con forza nella discussione al consiglio comunale nell’ottobre del 2019, si sta puntualmente consumando”. Così in un comunicato lae la Filtdie del. “La superficialità e la distrazione politica come filosofia dell’agire pubblico stanno portando inevitabilmente alladi. Dall’altro giorno è stata ...

m_azzola : RT @fpcgilromalazio: ?? Rifiuti Roma, #Cgil – Fp: “@virginiaraggi disgrega patto di solidarietà con i territori. Anni di disinvestimento su… - MarcoSozzi : RT @cislfproma: #UEPE #Roma, il servizio del @TgrRaiLazio @RaiTre sulla #manifestazione #Cgil e #Cisl. @MarcoSozzi: “C’è bisogno di #person… - andrea_uff : RT @fpcgilromalazio: ?? Rifiuti Roma, #Cgil – Fp: “@virginiaraggi disgrega patto di solidarietà con i territori. Anni di disinvestimento su… - andrea_uff : RT @fpcgilromalazio: ??UEPE Roma, Fp #CGIL Roma e Lazio: 'Personale, dotazioni e spazi per far funzionare le misure alternative al carcere'… - DeRuFrancesca : RT @fpcgilromalazio: ??UEPE Roma, Fp #CGIL Roma e Lazio: 'Personale, dotazioni e spazi per far funzionare le misure alternative al carcere'… -