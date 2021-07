Biden non ha in programma di inviare truppe ad Haiti (Di venerdì 16 luglio 2021) Mercoledì 7 luglio, il Presidente di Haiti, Jovenel Moise, è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco nella propria abitazione a Port-au-Prince. Gli autori dell’omicidio, un gruppo di uomini armati sui quali si sta ancora facendo chiarezza. Il Paese già in una situazione precaria, è ora nel caos. Biden non ha in programma di inviare Leggi su periodicodaily (Di venerdì 16 luglio 2021) Mercoledì 7 luglio, il Presidente di, Jovenel Moise, è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco nella propria abitazione a Port-au-Prince. Gli autori dell’omicidio, un gruppo di uomini armati sui quali si sta ancora facendo chiarezza. Il Paese già in una situazione precaria, è ora nel caos.non ha indi

Advertising

Adnkronos : '#Cuba è uno Stato fallito che reprime i propri cittadini'. #Biden non toglie restrizioni su rimesse. - lorepregliasco : Biden non è proprio Corbyn, insomma - ilfoglio_it : Zero restrizioni con il green pass e campagna porta a porta per gli indecisi (come Biden). L’essere liberi di non v… - AlexManica : @lorenzo_px @pat_chiarello Scusa se insisto, ma ti pare una notizia che deve campeggiare prima di tutte le altre su… - RenatoSouvarine : RT @PMO_W: Che battutona. Oltretutto mischia livelli assolutamente distinti: è logico, istituzionalmente e democraticamente corretto che co… -