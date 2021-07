Autocisterna colpisce il guardrail ed esplode | l’impressionante video della dashcam

(Di venerdì 16 luglio 2021) Spaventoso incidente negli Stati Uniti: tre squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato ore per spegnere l’incendio divampato dopo lo schianto di un’carica di benzina e gasolio Sono immagini impressionanti quelle riprese lungo la Interstate 75 negli Stati Uniti dove un’colma di carburante è esplosa dopo aver sbandato andando ad impattare contro il L'articolo NewNotizie.it.

Spaventoso incidente negli Stati Uniti: tre squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato ore per spegnere l'incendio divampato dopo lo schianto di un'autocisterna carica di benzina e gasolio ...Un’autocisterna che viaggiava sulla I-75 vicino al cavalcavia di Big Beaver Road nella città di Troy, in Michigan, si è schiantata contro lo spartitraffico e in un attimo ha preso fuoco. L'autista, un ...