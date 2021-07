Ascolti tv giovedì 15 luglio: Italia-Inghilterra, A raccontare comincia tu, Nove lune e mezza (Di venerdì 16 luglio 2021) Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 15 luglio 2021? Su Rai 1 è andato in onda la replica della finale degli Europei Italia-Inghilterra. Su Canale 5 il film Nove lune e mezza. Su Rai 2 la serie Squadra speciale Cobra 11. Su Italia 1 il film The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Su Rete 4 il film Le crociate. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv giovedì 15 luglio 2021? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv 15 ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021)TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,152021? Su Rai 1 è andato in onda la replica della finale degli Europei. Su Canale 5 il film. Su Rai 2 la serie Squadra speciale Cobra 11. Su1 il film The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Su Rete 4 il film Le crociate. Ma chi ha totalizzato i maggioritv152021? Di seguito tutti i dati.tv 15 ...

Advertising

AdriJuve64 : e guadatevelo, a me all'inizio degli euopei quelle 4 puntate sono piaciute molto e le stavano oscurando per mancanz… - stiIvnski : @RVDESERTXJ sei tu che non mi ascolti degli audio da giovedì - asharevich : RT @tuttotv_info: #AscoltiTV di ieri - #LeSoapDiCanale5 ?? #UnaVita e #Beautiful sfiorano il 18% ?? #BraveAndBeautiful e #LoveIsInTheAir fer… - bellicapelli15 : Ascolti tv giovedì 8 luglio 2021 - GeryServodidio : RT @SpettacoloNews1: Ascolti Tv: ecco com’è andata per i programmi di ieri sera, giovedì 8 luglio - #AscoltiTv #DOCNelleTueMani #RaffaellaC… -