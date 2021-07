Agroalimentare | Del Bravo Ismea | “In ripresa import-export settore”

(Di venerdì 16 luglio 2021) “L’e l’delsono in”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Fabio Del, responsabile Servizi di mercato. “L’– sottolinea – grazie allo slancio di marzo (+10,6%, dopo il -4,7% di gennaio e il 0,4% di febbraio) fa sì che il primo trimestre del 2021 si collochi del 2,2% al di sopra del livello dello stesso periodo dell’anno scorso, quando ancora l’Italia non era stata travolta in pieno dall’emergenza socio-sanitaria globale. La tendenza al recupero delle spedizioni all’estero risulta, ...

Advertising

fisco24_info : Del Bravo (Ismea): 'Nel complesso agroalimentare ha reagito meglio a crisi pandemica': Primi segnali recupero da ma… - TV7Benevento : Del Bravo (Ismea): 'Nel complesso agroalimentare ha reagito meglio a crisi pandemica'... - TV7Benevento : Agroalimentare, Del Bravo (Ismea): 'Meteo e prezzi materie prime dinamiche più rilevanti'... - italiaserait : Del Bravo (Ismea): “Nel complesso agroalimentare ha reagito meglio a crisi pandemica” - italiaserait : Agroalimentare, Del Bravo (Ismea): “Meteo e prezzi materie prime dinamiche più rilevanti” -

Ultime Notizie dalla rete : Agroalimentare Del

Adnkronos

Roma, 16 lug. - "L'export e l'importsettoresono in ripresa". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, FabioBravo, responsabile Servizi di mercato Ismea. "L'export - sottolinea - grazie allo slancio di ......che si classifica al primo posto tra i Paesi importatori di italian food con un incremento5,4% ... "L'Italia può ripartire dai punti di forza con l'che ha dimostrato resilienza di ...“A differenza del settore industriale, in quello agricolo intervengono in maniera diretta anche altre variabili, come ad esempio l’andamento meteo e la presenza di fitopatie che possono compromettere ...“L’export e l’import del settore agroalimentare sono in ripresa”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Fabio Del Bravo, responsabile Servizi di mercato Ismea. “L’export – sottolinea – ...