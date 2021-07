Addio a Libero De Rienzo | aveva ridato vita a Giancarlo Siani

(Di venerdì 16 luglio 2021)Deè morto oggi a Roma nella sua abitazione, all’età di 44 anni, a causa di un infarto. Attore e sceneggiatore, Delascia la moglie, la costumista Marcella Mosca, e due figli di 6 e 2 anni. L’allarme è stato lanciato da un amico, che non riceveva risposta alle telefonate. I carabinieri che si sono recati sul posto hanno trovato il corpo senza. Nato a Napoli, si è trasferito da bambino a Roma con la famiglia e adorava trascorrere l’estate a Procida. Ha vinto il David di Donatello nel 2002 per “Santa Maradona”, tra gli altri ruoli ha interpretatonel ...

claudio_cerrato : RT @CorriereTorino: Addio a Libero De Rienzo, fu il mitico Bart di «Santa Maradona» - Marisab79879802 : RT @ImolaOggi: ??Addio all'attore Libero De Rienzo, stroncato da un infarto a 44 anni - CapitanHarlok6 : RT @DinoGiarrusso: Addio Picchio, è stato un onore e un piacere lavorare con te. (Libero de Rienzo, qui nei panni di Giancarlo Siani, ci l… - mb_ita : RT @CorriereTorino: Addio a Libero De Rienzo, fu il mitico Bart di «Santa Maradona» - MinervaPictures : Libero. ?? Non ci sono parole, solo immensa tristezza. #liberoderienzo #addio #cinema -

L'attore napoletano Liberto De Rienzo è morto di infarto a 44 anni: lascia la moglie Marcella Mosca e due bambini di 2 e 6 anni.