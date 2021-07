A volte, si potrebbero capovolgere le classifiche: siamo davvero sul tetto del mondo? (Di venerdì 16 luglio 2021) Da quando l’Italia ha vinto il suo titolo europeo, i post hanno praticamente tutti lo stesso tenore: ci prendiamo il mondo, siamo i più forti del mondo, l’Italia è la prima in classifica (calcistica), siamo sul tetto del mondo, oltre al dileggio per tutte le squadre che sono andate a casa con le pive nel sacco. A ciò aggiungiamo tutti i post ispirazionali di tutti coloro che, in mancanza di argomenti più interessanti, si aggrappano alla metafora calcistica per rifilarci l’ennesimo pistolotto su quanto siamo belli e bravi, e tutti i post tecnici di allenatori mancati che ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Da quando l’Italia ha vinto il suo titolo europeo, i post hanno praticamente tutti lo stesso tenore: ci prendiamo ili più forti del, l’Italia è la prima in classifica (calcistica),suldel, oltre al dileggio per tutte le squadre che sono andate a casa con le pive nel sacco. A ciò aggiungiamo tutti i post ispirazionali di tutti coloro che, in mancanza di argomenti più interessanti, si aggrappano alla metafora calcistica per rifilarci l’ennesimo pistolotto su quantobelli e bravi, e tutti i post tecnici di allenatori mancati che ...

