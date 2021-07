Vaccini itineranti | prima tappa a Nettuno | tutto quello che serve sapere

(Di giovedì 15 luglio 2021) La campagna vaccinale nel Lazio procede a ritmo serrato. Sono infatti numerose le iniziative portate avanti dalla regione per vaccinare in sicurezza un numero sempre maggiore di persone. Rientra tra queste anche quella dei camper vaccinali: struttureche permetteranno di raggiungere anche i piccoli e medi comuni, nella speranza di convincere anche le persone più restie a vaccinarsi. Leggi anche:Roma, ‘Open Night vaccinale’ sabato 17 luglio:cheNon fa eccezione l’Asl Roma 6 che parte anch’essa con il camper delle vaccinazioni. In ...

Vaccinazioni in farmacia e sui camperper gli over 60 non ancora immunizzati. E cinque giornate, da sabato, dedicate in modo straordinario alle dosi per il personale scolastico. ATTACCO ALLA DELTA Sono le misure varate dall'...... Nicola Zingaretti, ha visitato il Camper per le somministrazioni deianticovid, oggi operativo a Cave, in provincia di Roma. Uno dei 30 presidiche da fine giugno stanno girando ...Nel Reatino il numero di cittadini immunizzati supera il 50%. In 1.800 hanno si sono vaccinati con il monodose J&J.I casi a Roma città sono a quota 178 e i due terzi dei contagiati con la variante Delta sono nella Capitale. L'età media di questi casi ...