Unicredit | nuovi passi nel suo processo di semplificazione

(Di giovedì 15 luglio 2021) Palermo, 15 lug, (Adnkronos) - Dopo l'istituzione del nuovo assetto organizzativo presentato lo scorso maggio dall'Amministratore Delegato del Gruppo Andrea Orcel e la nomina di un nuovo Group Executive Committee (GEC),annuncia oggi ulteriori"nel percorso di rafforzamento della sua struttura operativa". "La prima linea di ogni area di business e geografica è stata ridisegnata per ridurre sovrapposizioni e complessità, mantenendo funzioni di controllo e supervisione ben definite, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'efficienza complessiva. Le singole strutture vengono ridisegnate con l'obiettivo di garantire livelli di esecuzione ...

Condividi questo articolo:Palermo, 15 lug, (Adnkronos) – Dopo l'istituzione del nuovo assetto organizzativo presentato lo scorso maggio dall'Amministratore Delegato del Gruppo Andrea Orcel e la nomina ...Unicredit ha infatti poi comunicato anche di voler riunire «tutte le attività italiane» nella «nuova Unicredit Italia, una geografia autonoma all'interno del gruppo, dotata di tutte le leve necessarie ...