“Un dolore improvviso”. Mauro Coruzzi, il dramma di Platinette: “È stato inaccettabile” (Di giovedì 15 luglio 2021) Non c’è momento che la tv e i suoi personaggi non ricordino la grandissima Raffaella Carrà, la soubrette scomparsa da pochi giorni che nessuno riesce a lasciare andar via. La scomparsa della grande conduttrice, definita da Pippo Baudo “l’ultima soubrette”, pianta da tutto il mondo, è stata un duro colpo per chiunque, anche per Mauro Coruzzi. Proprio la nota Platinette, che nella sua rubrica I protagonisti della Tv visti sul settimanale DiPiù Tv, ha scritto: “E’ stato un dolore improvviso e inaccettabile. Come se un macigno ci fosse crollato addosso. Come se a mancare ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Non c’è momento che la tv e i suoi personaggi non ricordino la grandissima Raffaella Carrà, la soubrette scomparsa da pochi giorni che nessuno riesce a lasciare andar via. La scomparsa della grande conduttrice, definita da Pippo Baudo “l’ultima soubrette”, pianta da tutto il mondo, è stata un duro colpo per chiunque, anche per. Proprio la nota, che nella sua rubrica I protagonisti della Tv visti sul settimanale DiPiù Tv, ha scritto: “E’un. Come se un macigno ci fosse crollato addosso. Come se a mancare ...

