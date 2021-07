Ue | procedure d' infrazione contro Ungheria e Polonia per le discriminazioni Lgbt

(Di giovedì 15 luglio 2021) La Commissione Ue ha avviatodil'e lasull'uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare per le comunità. I due Stati membri ...

Bruxelles, 15 lug 12:26 - Procedura d'contro Ungheria e Polonia per i diritti delle comunità Lgbt. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato...La Commissione Ue ha avviatodicontro l'Ungheria e la Polonia sull'uguaglianza e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare per le comunità Lgbtq . I due Stati membri dispongono ora di due mesi per ...Gli Stati membri dovevano attuare pienamente le norme entro agosto 2011. La Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, inviando una lettera di costituzione in mora, ...nonostante già nel 2009 l’Ue abbia avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia chiedendo la loro messa a gara, visto che la Direttiva Bolkestein del 2006 prevede procedure di evidenza ...