Traffico Roma del 15-07-2021 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovate il primo appuntamento della giornata per gli spostamenti dal litorale verso la capitale sulla via Pontina si rallenta e Atlante esiste in coda tra Aprilia e Pomezia e tra Pomezia e raccordo anulare sul Raccordo Anulare troviamo rallentamenti sulla carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina rallentamenti e code anche sul tratto Urbano della A24 in entrata in città da Tor Cervara alla tangenziale est è sempre in entrata in cittàin aumento sulla Flaminia Salaria e Katia per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roomba punto luceverde.it da Massimo veschi per il momento è tutto un ...