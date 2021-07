Tokyo 2020, basket: scatta il protocollo Covid per Jeremi Grant (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Covid colpisce la squadra statunitense del basket. Il protagonista di questa disavventura è Jeremi Grant, che proprio come accaduto a Bradley Beal, deve essere sottoposto al protocollo Covid. Il giocatore, dunque, dovrà rimanere in isolamento a Las Vegas, sebbene, in base a quanto riportato da “The Athletic”, non è risultato positivo a nessun tampone. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilcolpisce la squadra statunitense del. Il protagonista di questa disavventura è, che proprio come accaduto a Bradley Beal, deve essere sottoposto al. Il giocatore, dunque, dovrà rimanere in isolamento a Las Vegas, sebbene, in base a quanto riportato da “The Athletic”, non è risultato positivo a nessun tampone. SportFace.

