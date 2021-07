Sulla Rai volano gli stracci sovranisti e La Russa gli 'alleati' di centro - destra (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel centro - destra dicono di amarsi ma sono pronti ad accoltellarsi politicamente: e così nelle votazioni per scegliere i componenti del cda Lega e Forza Italia si sono assicurati una poltrona ai ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 luglio 2021) Neldicono di amarsi ma sono pronti ad accoltellarsi politicamente: e così nelle votazioni per scegliere i componenti del cda Lega e Forza Italia si sono assicurati una poltrona ai ...

Advertising

ilfoglio_it : Sulla Rai di Draghi piomba l'inchiesta su Renzi e Presta. Lega e M5s contro la Soldi. In vigilanza i gialloverdi so… - maxsmeriglio : Oggi ho presentato un'interrogazione al Parlamento Europeo sulla sentenza del Tar che equipara i giornalisti #RAI a… - Raiofficialnews : Ritratti in bianco e nero e foto in abiti scintillanti: le immagini più belle della sua lunghissima carriera sulla… - chilhavistorai3 : Romina Del Gaudio: Archiviate le nuove indagini sulla lettera a #chilhavisto. nel 2011. La procura di Santa Maria C… - stefaniacampani : RT @RedditCittadini: Esatto! Ho sentito nei #tg dove pago il canone #Rai sulla bolletta dell' #Enel che in #Francia sono scesi in piazza co… -