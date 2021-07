Settimana Ciclistica Italiana 2021, Pascal Ackermann vince ad Oristano. Quarto Battaglin, quinto Bettiol (Di giovedì 15 luglio 2021) Volata doveva essere e volata è stata in Sardegna. Pascal Ackermann (BORA-Hansgrohe) trionfa nella seconda tappa della Settimana Ciclistica Italiana 2021, la Sassari-Oristano di 185,5 chilometri, battendo allo sprint Barnabas Peak (Team BikeExchange) e Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation); per lui è il terzo successo in questo luglio, dopo le due frazioni al Sibiu Tour. Nazionale Italiana che ha provato a movimentare nuovamente la corsa, con un tentativo di Fausto Masnada non andato a buon fine e lo scatto nel finale di Alberto Bettiol, ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Volata doveva essere e volata è stata in Sardegna.(BORA-Hansgrohe) trionfa nella seconda tappa della, la Sassari-di 185,5 chilometri, battendo allo sprint Barnabas Peak (Team BikeExchange) e Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation); per lui è il terzo successo in questo luglio, dopo le due frazioni al Sibiu Tour. Nazionaleche ha provato a movimentare nuovamente la corsa, con un tentativo di Fausto Masnada non andato a buon fine e lo scatto nel finale di Alberto, ...

Advertising

JorgeRAP1973 : RT @Bardiani_CSF: ????? 4° posto allo sprint per Enrico Battaglin al termine della 2^ tappa della Settimana Ciclistica Italiana. Finale movi… - infoitsport : Settimana Ciclistica Italiana, Davide Cassani: “Sabato ci ritireremo, stiamo finalizzando il lavoro” - OA_Sport : Settimana Ciclistica Italiana 2021, Pascal Ackermann si impone ad Oristano - Bardiani_CSF : ????? 4° posto allo sprint per Enrico Battaglin al termine della 2^ tappa della Settimana Ciclistica Italiana. Final… - WielerFlitsBE : Pascal Ackermann sprint naar zege in tweede etappe Settimana Ciclistica Italiana -