Serie A: dal 2022/23 saranno vietate le divise di colore verde (Di giovedì 15 luglio 2021) Nuovo regolamento per la Serie A. Dalla stagione 2022/23 le squadre non potranno più scendere in campo con la divisa verde Grossi cambiamenti in Serie A. A partire dalla stagione 2022/23 sarà vietato per le squadre scendere in campo indossando le divise di colore verde. Nel regolamento di questa stagione il passaggio in questione è già stato anticipato in modo tale da permettere ai club di organizzarsi e muoversi di conseguenza. Il motivo di tale cambio di rotta è di natura televisiva. Gli spettatori hanno mostrato non poche difficoltà nel carpire ... Leggi su zon (Di giovedì 15 luglio 2021) Nuovo regolamento per laA. Dalla stagione/23 le squadre non potranno più scendere in campo con la divisaGrossi cambiamenti inA. A partire dalla stagione/23 sarà vietato per le squadre scendere in campo indossando ledi. Nel regolamento di questa stagione il passaggio in questione è già stato anticipato in modo tale da permettere ai club di organizzarsi e muoversi di conseguenza. Il motivo di tale cambio di rotta è di natura televisiva. Gli spettatori hanno mostrato non poche difficoltà nel carpire ...

