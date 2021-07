Resident Evil Village per PC risolverà presto i problemi di prestazioni con una patch (Di giovedì 15 luglio 2021) Resident Evil Village su PC riceverà presto una patch che risolverà i problemi di prestazioni e stuttering. La conferma arriva direttamente da Capcom. Come riportato da Eurogamer.net, il publisher giapponese ha confermato che la prossima patch, in arrivo a breve, risolverà i problemi di performance riscontrati dagli utenti PC. Questi problemi sembrano essere causati dal DRM, poiché la versione craccata del gioco ha prestazioni notevolmente migliori, come evidenziato da ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021)su PC riceveràunachedie stuttering. La conferma arriva direttamente da Capcom. Come riportato da Eurogamer.net, il publisher giapponese ha confermato che la prossima, in arrivo a breve,di performance riscontrati dagli utenti PC. Questisembrano essere causati dal DRM, poiché la versione craccata del gioco hanotevolmente migliori, come evidenziato da ...

