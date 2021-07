Osservatorio AGCOM, In Italia 2,1 milioni di linee FTTH totali. Spedizioni +63% (Di giovedì 15 luglio 2021) In tre anni calano le connessioni in rame e crescono FTTC, FTTH, e FWA. Gli Italiani navigano per 11,6 GB al mese e le consegne domestiche dei corrieri sono cresciute del 63% in un anno.... Leggi su dday (Di giovedì 15 luglio 2021) In tre anni calano le connessioni in rame e crescono FTTC,, e FWA. Glini navigano per 11,6 GB al mese e le consegne domestiche dei corrieri sono cresciute del 63% in un anno....

