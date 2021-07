Merkel sconvolta dalla catastrofe, vittime anche in Belgio, allerta in altri Paesi (Di giovedì 15 luglio 2021) Una tragedia ha colpito la Germania: si contano morti e decine e decine di dispersi, ma sono in grave rischio anche le nazioni limitrofe. Sono inoltre almeno una settantina i dispersi a causa della tragedia scaturita dalle forti piogge e inondazioni che hanno colpito la parte occidentale del Paese. Le autorità federali hanno dichiarato l’emergenza L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 15 luglio 2021) Una tragedia ha colpito la Germania: si contano morti e decine e decine di dispersi, ma sono in grave rischiole nazioni limitrofe. Sono inoltre almeno una settantina i dispersi a causa della tragedia scaturita dalle forti piogge e inondazioni che hanno colpito la parte occidentale del Paese. Le autorità federali hanno dichiarato l’emergenza L'articolo proviene da La Luce di Maria.

