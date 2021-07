Il conduttore radiofonico Enzo Sangrigoli ferito con tre colpi di pistola (Di giovedì 15 luglio 2021) È stato raggiunto alle gambe da tre colpi d’arma da fuoco il conduttore e giornalista Enzo Sangrigoli che al momento si trova ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato trasportato con l’elisoccorso. La struttura sanitaria fa sapere che le condizione di Sangrigoli sono stabili e che “solo uno dei proiettili è stato trattenuto: sarà quindi necessario estrarlo chirurgicamente”. A sparare Sergio Nuccio Floresta, 50 anni che è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio: Floresta si è costituito. L’agguato questa mattina 15 luglio ad Adrano, Catania, in via Duca di Miserbianco. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) È stato raggiunto alle gambe da tred’arma da fuoco ile giornalistache al momento si trova ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato trasportato con l’elisoccorso. La struttura sanitaria fa sapere che le condizione disono stabili e che “solo uno dei proiettili è stato trattenuto: sarà quindi necessario estrarlo chirurgicamente”. A sparare Sergio Nuccio Floresta, 50 anni che è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio: Floresta si è costituito. L’agguato questa mattina 15 luglio ad Adrano, Catania, in via Duca di Miserbianco. ...

Advertising

FQMagazineit : Il conduttore radiofonico Enzo Sangrigoli ferito con tre colpi di pistola - pepdecr : RT @beretta_g: Ennesimo tentato #omicidio da parte di un legale detentore di #armi. Oggi in Italia gli #omicidi commessi da #legalidetentor… - fedeli_paolo : RT @beretta_g: Ennesimo tentato #omicidio da parte di un legale detentore di #armi. Oggi in Italia gli #omicidi commessi da #legalidetentor… - pastorinisz : RT @beretta_g: Ennesimo tentato #omicidio da parte di un legale detentore di #armi. Oggi in Italia gli #omicidi commessi da #legalidetentor… - flautonelculo : RT @beretta_g: Ennesimo tentato #omicidio da parte di un legale detentore di #armi. Oggi in Italia gli #omicidi commessi da #legalidetentor… -

Ultime Notizie dalla rete : conduttore radiofonico Il giornalista ferito su Facebook: 'Uscirò da questo turbinio...' Accanto al grazie, il conduttore radiofonico, ha messo l'emoticon del cuore rosso. Ed è in quella figura che si racchiude la miriade di sensazioni che il giornalista ha provato da martedì alle 13 ad ...

Il leggendario Chelsea Hotel di New York 'apre' a Salerno I testi della mostra sono stati scritti in esclusiva dal giornalista, conduttore radiofonico e televisivo Carlo Massarini. Stories from the room © Steve Schapiro A Palazzo Fruscione sono presenti le ...

Il conduttore radiofonico Enzo Sangrigoli ferito con tre colpi di pistola Il Fatto Quotidiano Doppio appuntamento a Finale e Loano per la conduttrice e scrittrice Ema Stokholma Sabato 17 luglio le librerie "Cento Fiori" e "Del Conte" ospitano il volto e voce Rai col romanzo autobiografico "Per il mio bene" ...

Chi sono gli Youtuber che sono diventati famosi anche su Twitch Ecco che vediamo alcuni youtuber famosi prendere piede anche su Twitch, scopriamo chi sono Claudio è un youtuber di vecchia data diventato anche regista televisivo e conduttore radiofonico. È stato pr ...

Accanto al grazie, il, ha messo l'emoticon del cuore rosso. Ed è in quella figura che si racchiude la miriade di sensazioni che il giornalista ha provato da martedì alle 13 ad ...I testi della mostra sono stati scritti in esclusiva dal giornalista,e televisivo Carlo Massarini. Stories from the room © Steve Schapiro A Palazzo Fruscione sono presenti le ...Sabato 17 luglio le librerie "Cento Fiori" e "Del Conte" ospitano il volto e voce Rai col romanzo autobiografico "Per il mio bene" ...Ecco che vediamo alcuni youtuber famosi prendere piede anche su Twitch, scopriamo chi sono Claudio è un youtuber di vecchia data diventato anche regista televisivo e conduttore radiofonico. È stato pr ...