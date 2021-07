Green pass all'italiana, come sarà, quando servirà, e per quanto? Attese e timori (Di giovedì 15 luglio 2021) Ormai è certo: anche l'Italia utilizzerà il pass vaccinale nei luoghi a rischio assembramento. Il governo è orientato a imporre l'obbligo per gli eventi, gli stadi, i mezzi di trasporto pubblici. ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 luglio 2021) Ormai è certo: anche l'Italia utilizzerà ilvaccinale nei luoghi a rischio assembramento. Il governo è orientato a imporre l'obbligo per gli eventi, gli stadi, i mezzi di trasporto pubblici. ...

Corriere : ?? Green pass obbligatorio in tutti i luoghi a rischio assembramento. E quindi per stadi e palestre, eventi e conveg… - RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - DocBrownBruni : RT @CasaPoundItalia: Ora c'è chi vuole il green pass per entrare persino nei bar. Lo chiede gli chi vorrebbe cancellare frontiere e confini… - claudiogalli11 : RT @DgSilvia: 9 positivi (tutti non vaccinati) a Pescara tra i passeggeri di un volo da Malta. Tutti i passeggeri e l’equipaggio in quarant… -