Gargano | ”Insigne? De Laurentiis vuole tenere i campioni”

(Di giovedì 15 luglio 2021): “Il mio cuore è napoletano, rinnovo? Il presidente, Olivera del Getafe ottima opzione” Walter, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della squadra azzurra, di, Olivera e tanto altro. Queste le sue parole: SUL RINNOVO DI“Rinnovo? Spero che il nostro capitano resti con noi. Il presidente parla sempre, ma il suo vero pensiero ètutti i...

Dopo la conclusione di Zielinski respinta da Cragno (61'), conche buttava la palla fuori, ... schierò (4 - 4 - 2): Iezzo; Cupi, Maldonado, Contini (54' De Zerbi), Garics; Hamsik,, ...fece ancora pari. Di nuovo la Roma avanti con Pizarro e Zalayeta fissò il pareggio finale. ... Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano (73' Lozano), Zielinski (73' Elmas),(...Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha parlato del rinnovo di Insigne al Corriere dello Sport: "Offrire ad un giocatore un contratto inferiore a quello attuale significa dire: vattene. Io non so se Insi ...L'ex centrocampista del Napoli, Walter Gargano, ha parlato anche di Lorenzo Insigne: 'Spero resti in azzurro e che rinnovi il suo contratto'.