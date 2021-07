**Covid: chef Rubio, 'green pass è apartheid, anticostituzionale e antidemocratico'** (Di giovedì 15 luglio 2021) Rkma, 15 lug. (Adnkronos) - "E vissero schedati e contenti #greenpassObbligatorio #greenFuck". Non la manda a dire chef Rubio, e su Twitter dice la sua sul green pass obbligatorio con una sertie di tweet molto espliciti diventati in nemmeno un'ora subito trend topic. "Credo che il vaccino così come i tamponi debbano essere gratis in uno stato democratico che dilapida soldi pubblici in stronzate -tuona Rubio- e che tutela i pochi fingendo di interessarsi magicamente ai cittadini. Il green pass è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Rkma, 15 lug. (Adnkronos) - "E vissero schedati e contenti #Obbligatorio #Fuck". Non la manda a dire, e su Twitter dice la sua sulobbligatorio con una sertie di tweet molto espliciti diventati in nemmeno un'ora subito trend topic. "Credo che il vaccino così come i tamponi debbano essere gratis in uno stato democratico che dilapida soldi pubblici in stronzate -tuona- e che tutela i pochi fingendo di interessarsi magicamente ai cittadini. Ilè ...

