Covid: aumentano ancora casi e tasso positività,calano morti (Di giovedì 15 luglio 2021) aumentano ancora i casi di coronavirus in Italia: sono 2.455 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.153. Sono invece 9 le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021)di coronavirus in Italia: sono 2.455 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.153. Sono invece 9 le ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini anti-Covid, il monitoraggio Gimbe: “Tra gli over 60 non aumentano le prime dosi, persistente esitazione in… - Virus1979C : Il bollettino: aumentano ancora i casi. Oggi 2.455 e 9 morti. Il tasso di positività sale all'1,3%. #COVID - AnsaRomaLazio : Covid: nel Lazio un morto e 353 casi, 178 a Roma. Positivi aumentano, ricoveri in calo, stabili terapie intensive… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: aumentano ancora casi e tasso positività,calano morti: (ANSA) - ROMA, 15 LUG - Aumentano an… - moliseweb : BOLLETTINO #15LUGLIO, CRESCITA DI POSITIVITÀ: OGGI 23, AUMENTANO I CASI A GUGLIONESI. 0 TERAPIA INTENSIVA, 0 DECESS… -