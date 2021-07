CorSport: ieri a Castel Volturno il manager di Insigne, ma non c’erano né Adl né Giuntoli (Di giovedì 15 luglio 2021) ieri mattina l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, è stato avvistato a Castel Volturno. Si è pensato che fosse lì per discutere del rinnovo di Insigne con il Napoli ma non è così, scrive il Corriere dello Sport. Anche perché non erano presenti né il presidente De Laurentiis, né il direttore sportivo Giuntoli. Il quotidiano sportivo svela il motivo del blitz. “A quanto pare una riunione per sistemare certe situazioni legate a qualche ragazzo delle giovanili seguito dalla sua agenzia. De Laurentiis, del resto, non è in sede, e a quanto pare anche il ds Giuntoli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 luglio 2021)mattina l’agente di Lorenzo, Vincenzo Pisacane, è stato avvistato a. Si è pensato che fosse lì per discutere del rinnovo dicon il Napoli ma non è così, scrive il Corriere dello Sport. Anche perché non erano presenti né il presidente De Laurentiis, né il direttore sportivo. Il quotidiano sportivo svela il motivo del blitz. “A quanto pare una riunione per sistemare certe situazioni legate a qualche ragazzo delle giovanili seguito dalla sua agenzia. De Laurentiis, del resto, non è in sede, e a quanto pare anche il ds...

Advertising

napolista : Si è trattato di una riunione per sistemare alcune situazioni legate ai ragazzi delle giovanili. Nessun passo avant… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Aumento o gestione dei diritti d'immagine! CorSport: Insigne non accetta riduzioni, a ieri nessun incontro programm… - CalcioNapoli24 : - napolista : Il presidente non ha chiamato il capitano nemmeno dopo la vittoria della Nazionale. A ieri non c’era alcun incontro… -