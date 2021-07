Christian Meunier - Jeep e i doni dellelettrico

(Di giovedì 15 luglio 2021) Come si adatta l'elettrico a un marchio come? una domanda che ci fa tanta gente. La risposta l'abbiamo scoperto noi stessi mano a mano che ci lavoravamo sopra - è che è un'accoppiata perfetta! Perché ci permette tante cose, inclusa la celebrazione del nostro Dna, che si basa sullo spirito di libertà e di avventura, che diventano massime quando ti puoi muovere nella natura senza emettere un grammo di CO2 e nel silenzio. Così,, ceo dellala quale, per inciso, il 15 luglio celebra ottant'anni dalla firma del contratto tra la Willys-Overland e il governo degli Stati Uniti per la costruzione e ...

"Desideriamo ringraziare i lettori di OFF ROAD per i loro voti e l'incredibile sostegno", ha dichiarato Christian Meunier, Jeep Brand Chief Executive Officer. "Il fatto che questi lettori entusiasti ...