Stati Uniti, due cadaveri ritrovati nell'ex villa dove fu ucciso Versace a Miami (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gli agenti e i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno trovato i corpi alle 13,20. Lo stilista era statoucciso il 15 luglio 1997 Leggi su lastampa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gli agenti e i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno trovato i corpi alle 13,20. Lo stilista era statoil 15 luglio 1997

Advertising

LaStampa : Stati Uniti, due cadaveri ritrovati nell'ex villa dove fu ucciso Versace a Miami - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Claude Monet, Alba (Marina), 1873, The Getty Museum, Los Angeles, California, Stati Uni… - SirDistruggere : Fb nasconde la pagina di Sara Cunial. Mi fanno scompisciare i sostenitori che annunciano azioni legali contro Faceb… - vogliodormiii : RT @maiiunagioiaa: c'è una pandemia di mezzo e i canadesi ora come ora non posso entrare negli stati uniti, dove è stata aggiunta una nuova… - roberta_fasani : @25O319 @isladecoco7 Ma dove l’avresti sentita questa cazzata ? Gli Stati Uniti per ora dicono no alla terza dose… -