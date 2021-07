Si tuffa in mare con il figlio di 10 anni per fare il bagno: 40enne parmigiano disperso (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un uomo di circa 40 anni, residente in provincia di Parma, è disperso in mare dall'ora di pranzo di oggi, mercoledì 14 luglio, nella zona di Rimini. Il parmigiano, che si trovava in compagnia del ... Leggi su parmatoday (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un uomo di circa 40, residente in provincia di Parma, èindall'ora di pranzo di oggi, mercoledì 14 luglio, nella zona di Rimini. Il, che si trovava in compagnia del ...

