Rinnovo-Chiellini, parla il fratello: «Non ci sono problemi» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Rinnovo Chiellini: parla l’agente del capitano bianconero e dell’Italia, Davide Lippi. Ecco le dichiarazioni sul futuro del difensore A Radio Radio, è intervenuto Davide Lippi, agente di Chiellini, per parlare del Rinnovo con la Juventus. Ecco le sue parole. «I contratti si firmano in due. Giorgio è partito per l’Europeo e ha pensato solo ed esclusivamente a questo. Con la Juventus non c’è nessun problema. Ci siamo dati appuntamento più avanti ma non penso ci siano problemi. Al momento non ci siamo ancora seduti per discutere del Rinnovo ma c’è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021)l’agente del capitano bianconero e dell’Italia, Davide Lippi. Ecco le dichiarazioni sul futuro del difensore A Radio Radio, è intervenuto Davide Lippi, agente di, perre delcon la Juventus. Ecco le sue parole. «I contratti si firmano in due. Giorgio è partito per l’Europeo e ha pensato solo ed esclusivamente a questo. Con la Juventus non c’è nessun problema. Ci siamo dati appuntamento più avanti ma non penso ci siano. Al momento non ci siamo ancora seduti per discutere delma c’è ...

Advertising

forumJuventus : ?? Juve-Chiellini ancora insieme ?? Firma sul rinnovo dopo #Euro2020 ?? - DiMarzio : #Juventus, #Chiellini firmerà settimana prossima il rinnovo - Gabri_Juventus : ?? Davide Lippi, agente Chiellini: 'Rinnovo? Ci siamo dati appuntamento più avanti, ma non penso ci siano problemi.… - MondoBN : LIPPI (AG. CHIELLINI): “Non ci sono problemi, stiamo aspettando l - robertopontillo : L'agente di #Chiellini sulla trattativa per il rinnovo: 'C'è enorme serenità,ancora non ci siamo seduti ad un tavol… -