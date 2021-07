Advertising

SkySport : #CristianoRonaldo resta alla #Juve? #Nedved: 'Arriva, arriva'. VIDEO #SkySport #Juventus #SkyCalciomercato - HattoriHanzo81 : RT @NonSoloJuve: ??”Non abbiamo avuto nessuna comunicazione da parte dell’entourage di Cristiano Ronaldo sulla volontà di andare via.” [Pav… - glooit : Nedved, Ronaldo? Nessun riscontro voglia andare via leggi su Gloo - vitti2173 : RT @NonSoloJuve: ??”Allegri ha stabilito ritorno di Cristiano Ronaldo intorno al 25 luglio.” [Pavel Nedved] - DucadiMolinelli : RT @NonSoloJuve: ??”Allegri ha stabilito ritorno di Cristiano Ronaldo intorno al 25 luglio.” [Pavel Nedved] -

Ultime Notizie dalla rete : Nedved Ronaldo

... tra cui Pavel, Paolo Maldini , Marco Materazzi , Ciro Ferrara , ecc. In apertura un ... Gran parte dei gol sono stati segnati dagli 'italiani' del torneo, non ultimo Cristiano, ...Allegri ha previsto il suo ritorno intorno al 25 e sarà da noi", così il vicepresidente della Juventus Pavelaggiorna sulla situazione legata a Cristiano, atteso dal club bianconero ...(ANSA) - MILANO, 14 LUG - "Ronaldo? E' in vacanza. Dal suo entourage nessun riscontro sul fatto che voglia andare via. Allegri ha previsto il suo ritorno intorno al 25 e sarà da noi", così il ...(ANSA) – MILANO, 14 LUG – “Ronaldo? E’ in vacanza. Dal suo entourage nessun riscontro sul fatto che voglia andare via. Allegri ha previsto il suo ritorno intorno al 25 e sarà da noi”, così il vicepres ...