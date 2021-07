Lunedì la Meloni all’Arenile. Ma non è la stessa spiaggia e lo stesso mare per tutta Fdi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lunedì prossimo, alle 17:30, a Napoli è attesa Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia sarà per la prima volta in città a sostenere la candidatura a sindaco di Catello maresca. L’occasione sarà la presentazione del fortunatissimo libro che ha dato alle stampe: “Io sono Giorgia”. Ma ciò che sta facendo molto discutere in queste ore nel partito napoletano è la location scelta per l’evento: ‘L’arenile’, lo storico locale di Umberto Frenna contro il quale, in passato, molti di coloro che ora si ritrovano in Fratelli d’Italia hanno imbastito una importante battaglia politica per le modalità di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –prossimo, alle 17:30, a Napoli è attesa Giorgia. La leader di Fratelli d’Italia sarà per la prima volta in città a sostenere la candidatura a sindaco di Catellosca. L’occasione sarà la presentazione del fortunatissimo libro che ha dato alle stampe: “Io sono Giorgia”. Ma ciò che sta facendo molto discutere in queste ore nel partito napoletano è la location scelta per l’evento: ‘L’arenile’, lo storico locale di Umberto Frenna contro il quale, in passato, molti di coloro che ora si ritrovano in Fratelli d’Italia hanno imbastito una importante battaglia politica per le modalità di ...

