La pandemia e i danni gravi dalla dad | uno su due termina le scuole impreparato

Il Rapporto Invalsi: in molte regioni del Sud oltre la metà degli studenti non raggiunge la soglia minima di competenze in Italiano

ROMA. La Dad e lahanno fattogravi se è vero che un ragazzo su due non ha le competenze necessarie in italiano e in matematica e la metà dei ragazzi delle superiori termina il ciclo di studi con le ...Lae la dad hanno fattoenormi sull'apprendimento dei ragazzi, soprattutto alle superiori. Il quadro emerge dal Rapporto Invalsi. Alle medie il 39 per cento degli studenti non ha raggiunto ...Mentre il Sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari lancia l’allarme sfratti dall’altra parte della parte della barricata si alza la voce dell’Uppi (unione piccoli proprietari immobiliari, ...Durante l'anno e mezzo di pandemia che abbiamo vissuto, i reati on-line a danno di minori sono aumentati del 70%. Più di 900 i siti che sono stati bloccati dalla polizia postale, per immagini di abusi ...