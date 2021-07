Italia e bus scoperto, Figc: “Scelta condivisa da istituzioni” (Di mercoledì 14 luglio 2021) La sfilata della Nazionale sul pullman scoperto nel centro di Roma, dopo il trionfo a Euro 2020, è stata una Scelta “condivisa dalle istituzioni”. Lo afferma la Figc in una lunga nota in cui il presidente federale Gabriele Gravina si esprime dopo le dichiarazioni rilasciate dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, che ha fatto riferimento ad una sfilata non autorizzata. “Non è nostra intenzione alimentare ulteriori polemiche, perché non vogliamo trasformare un momento di gioia nazionale in un argomento di divisione. Abbiamo sempre lavorato per l’unità e continueremo a farlo, sottolineando però come la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) La sfilata della Nazionale sul pullmannel centro di Roma, dopo il trionfo a Euro 2020, è stata unadalle”. Lo afferma lain una lunga nota in cui il presidente federale Gabriele Gravina si esprime dopo le dichiarazioni rilasciate dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, che ha fatto riferimento ad una sfilata non autorizzata. “Non è nostra intenzione alimentare ulteriori polemiche, perché non vogliamo trasformare un momento di gioia nazionale in un argomento di divisione. Abbiamo sempre lavorato per l’unità e continueremo a farlo, sottolineando però come la ...

