Insigne e Di Lorenzo campioni d'Europa: organizzate due feste in loro onore (Di mercoledì 14 luglio 2021) Così come racconta "Tuttosport", dopo le vacanze estive, Insigne e Di Lorenzo saranno festeggiati dai loro comuni di appartenenza dopo la vittoria dell'Europeo: il capitano diventerà cittadino onorario di Frattamaggiore mentre Di Lorenzo sarà festeggiato a Ghivizzano: Cittadinanza onoraria per Insigne "Lorenzo Insigne è a Ibiza da ieri, in vacanza con la famiglia e gli Immobile, ma quando tornerà allora diventerà cittadino onorario di Frattamaggiore. La sua culla, il comune in provincia di Napoli dove è nato e cresciuto e ha ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Così come racconta "Tuttosport", dopo le vacanze estive,e Disarannoggiati daicomuni di appartenenza dopo la vittoria dell'Europeo: il capitano diventerà cittadino onorario di Frattamaggiore mentre Disaràggiato a Ghivizzano: Cittadinanza onoraria perè a Ibiza da ieri, in vacanza con la famiglia e gli Immobile, ma quando tornerà allora diventerà cittadino onorario di Frattamaggiore. La sua culla, il comune in provincia di Napoli dove è nato e cresciuto e ha ...

Advertising

EURO2020 : ?? Lorenzo Insigne ?????? #EURO2020 - EURO2020 : ?? Who wore it best? ???? Cristiano Ronaldo (EURO 2016) ?? ???? Lorenzo Insigne (EURO 2020) #EURO2020 - Vivo_Azzurro : ?? Federico #Chiesa e Lorenzo #Insigne sono tra i candidati al premio 'Gol del Torneo' di #EURO2020 ??? Vota i lor… - Spazio_Napoli : Insigne e Di Lorenzo campioni d'Europa: organizzate due feste in loro onore - gilnar76 : Insigne e Di Lorenzo campioni d'Europa: organizzate due feste in loro onore #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… -