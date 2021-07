Genoa, Cassata: «Pandev? Vuole fare un altro anno e ritirarsi coi tifosi» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Francesco Cassata parla di Goran Pandev e getta le basi per un altro anno al Genoa: ecco le parole del centrocampista del Genoa Francesco Cassata, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Neustift. «Quello che ci auguriamo tutti, con lui ho un rapporto speciale, è stato quasi come un padre, è fenomenale con i consigli e per i giovani, è un pilastro, e speriamo di poterlo riabbracciare. Ha detto che sta pensando alle vacanze, da quello che ho capito vorrebbe fare un altro ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Francescoparla di Gorane getta le basi per unal: ecco le parole del centrocampista delFrancesco, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Neustift. «Quello che ci auguriamo tutti, con lui ho un rapporto speciale, è stato quasi come un padre, è fenomenale con i consigli e per i giovani, è un pilastro, e speriamo di poterlo riabbracciare. Ha detto che sta pensando alle vacanze, da quello che ho capito vorrebbeun...

