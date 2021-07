Covid, 2.153 nuovi casi e 23 decessi in 24 ore (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuova significativa crescita dei casi Covid in Italia. I nuovi positivi oggi sono 2.153, rispetto ai 1.534 registrati nelle 24 ore precedenti. Ciò con un numero superiore di tamponi processati, 210.599 e che determina un tasso di positività all'1,02%. Crescono leggermente i decessi, 23 morti (+3).Sono 1.079 i guariti, mentre gli attuali positivi salgono anche oggi di 1.051 unità attestandosi su un numero totale di 41.700. Prosegue il calo dei ricoveri nei reparti ordinari, 1.108 (-20), scendono pure le terapie intensive, 151 (-6) con 7 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuova significativa crescita deiin Italia. Ipositivi oggi sono 2.153, rispetto ai 1.534 registrati nelle 24 ore precedenti. Ciò con un numero superiore di tamponi processati, 210.599 e che determina un tasso di positività all'1,02%. Crescono leggermente i, 23 morti (+3).Sono 1.079 i guariti, mentre gli attuali positivi salgono anche oggi di 1.051 unità attestandosi su un numero totale di 41.700. Prosegue il calo dei ricoveri nei reparti ordinari, 1.108 (-20), scendono pure le terapie intensive, 151 (-6) con 7ingressi. In isolamento domiciliare si trovano ...

