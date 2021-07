Conte prepara le “epurazioni”: chi sono i “generali” scelti per fare la guerra a Draghi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Giuseppe Conte prepara le purghe per imporre un cambio di linea politica a un Movimento. Un retroscena del Giornale fa luce sulle grandi manovre nella mente di Giuseppi. Mentre un resoconto dell’Agi informa che l’incontro tra Grillo e l’ex premier non è in programma. Al momento: “Ma prima o poi dovranno sedersi allo stesso tavolo”, commenta un esponente di primo piano M5s con l’agenzia. Con la consapevolezza che sarà Conte a interloquire con Draghi; ma anche con la convinzione che Grillo, pur sposando la nuova leadership, difficilmente rinuncerà al suo ruolo di garante a tutto campo. Conte ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Giuseppele purghe per imporre un cambio di linea politica a un Movimento. Un retroscena del Giornale fa luce sulle grandi manovre nella mente di Giuseppi. Mentre un resoconto dell’Agi informa che l’incontro tra Grillo e l’ex premier non è in programma. Al momento: “Ma prima o poi dovranno sedersi allo stesso tavolo”, commenta un esponente di primo piano M5s con l’agenzia. Con la consapevolezza che saràa interloquire con; ma anche con la convinzione che Grillo, pur sposando la nuova leadership, difficilmente rinuncerà al suo ruolo di garante a tutto campo....

GustavoMichele6 : Conte prepara le purghe. Sistema i fedelissimi per la guerra con Draghi - - NicolaParadiso9 : RT @Vittori87874074: L'ETERNO PURGATORIO..... VI ATTENDE' - Vittori87874074 : L'ETERNO PURGATORIO..... VI ATTENDE' - xblunotte : RT @ilgiornale: Il capogruppo alla Camera Crippa vacilla. In pole i falchi Ricciardi, Azzolina, Bonafede - Antiogu60 : Non ci sono purghe nel #M5S.. casomai questo avviene nei Leghiotti nei Fratelliotti e nei Forziotti..… -