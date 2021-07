Comunali | Salvini | settembre?Non scherziamo | si vota 10 10

(Di mercoledì 14 luglio 2021) "Far le elezioni a settembre vuol dire fare le liste a ferragosto. Dai, non. Siil 10 ottobre". Così Matteo, leader della Lega, commenta la proposta di alcuni sindaci, ...

"Far le elezioni a settembre vuol dire fare le liste a ferragosto. Dai, non scherziamo. Si vota il 10 ottobre". Così Matteo, leader della Lega, commenta la proposta di alcuni sindaci, sostenuta dal Pd, di anticipare a settembre la finestra elettorale. .Lo dice Matteoal termine dell'incontro con il premier Mario Draghi. "Incontro molto utile, totale condivisione su come andare avanti nei prossimi mesi: bisogna accelerare sulle riforme, la ...Dopo lunghissime trattative, ha prevalso la linea di Matteo Salvini per un civico, al posto dell'ex direttore del Qn Andrea Cangini di Forza Italia.La fumata bianca del centrodestra per il candidato sindaco di Bologna è finalmente arrivata: sarà Fabio Battistini a guidare la compagine che sfiderà Matteo Lepore alle prossime elezioni comunali d'au ...